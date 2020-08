“Dl Agosto”, anche a Siena arrivano i contributi a fondo perduto

C’è anche Siena nel gruppo dei 29 centri storici italiani che vedranno riconoscersi dal Governo, nel Dl Agosto, uno specifico contributo a fondo perduto alle attività commerciali visto il calo dei flussi di turisti internazionali. Il finanziamento andrà ai commercianti che, nel giugno 2020, hanno ottenuto un fatturato inferiore alla metà di quello realizzato nel giugno 2019. Il bonus coprirà una parte di questa differenza, con l’obiettivo di dare una mano ai più piccoli: il 20% della differenza per chi nel 2019 aveva ricavi fino 400 mila euro; il 15% per ricavi tra 400 mila e un 1 milione di euro; il 10% per ricavi superiori al milione di euro.Oltre a Siena in Toscana sono comprese anche Lucca, Pisa e Firenze.

A Siena i contributi arriveranno anche a chi lavora nella ristorazione. Lo ha annunciato l’assessore regionale al turismo e commercio Stefano Ciuoffo in un post su Facebook. Il bonus Filiera Italiana dovrebbe dare un’iniezione di liquidità al settore della ristorazione, fortemente colpito dalla crisi, i contributi minimi – potranno farne domanda gli esercizi che hanno subito una perdita di fatturato da marzo a giugno 2020 di almeno il 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 -dovrebbero raggiungere una cifra di 2mila 500 euro.