“La Divina Bellezza”: il quinto dei “dieci Cammini” virtuali all’interno del Duomo di Siena

“Un’officina delle anime dove si ricoverano gli sperduti, si ritemprano in questa penombra, si raccolgono i relitti, si aggiustano i rottami”, questo, come ogni edificio ecclesiale, è il Duomo di Siena. La Divina Bellezza, il complesso monumentale della cattedrale, è un laboratorio architettonico di memoria e di desiderio capace di forgiare il Vero, il Bene e il Bello. Dei valori questi che vanno condivisi perché tutti possano godere dei dettagli e della magnificenza che gli artisti nel tempo hanno saputo tramandarci. Anche noi condividiamo questi filmati realizzati da Sky Arte per il documentario “La Divina Bellezza”.Ecco il quinto dei dieci Cammini.