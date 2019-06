Distrugge la comunità terapeutica dove alloggiava: arrestato

Era affidato ad una comunità terapeutica con sede ad Abbadia San Salvatore un marocchino ventinovenne ma aveva iniziato da tempo ad avere comportamenti aggressivi e violenti nei confronti degli altri ospiti e terapeuti.

Giovedì pomeriggio in preda all’ira scagliava una sedia contro altri commensali nella struttura tra il terrore delle operatrici in turno in quel momento che allertavano il 112. Immediato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri della Tenenza di Abbadia San Salvatore che riportava la situazione alla normalità. Ovviamente l’intera vicenda non poteva finire in quel modo e grazie ad una segnalazione al magistrato di sorveglianza al ventinovenne veniva revocato l’affidamento terapeutico e si disponeva l’accompagnamento in carcere. Nella serata di ieri per il violento si riaprivano le porte del carcere Santo Spirito di Siena.