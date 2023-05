Distribuzione sacchi, al via da lunedì 8 maggio

Il Comune di Siena informa che da lunedì 8 maggio fino a mercoledì 31 maggio compreso verrà effettuata la distribuzione per i sacchi per la raccolta differenziata della carta, sacchi per la raccolta del multimateriale (imballaggi in alluminio, plastica, tetrapak e vetro) e sacchi per l’organico. La consegna è prevista presso piazza Guido Saracini, 10, all’interno dello spazio del mercato rionale di Camollia, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 13; martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore14 alle ore 16:30.

Per ritirare il materiale è necessario presentare un documento di riconoscimento (o codice fiscale) e la ricevuta dell’ultima bolletta Tari pagata. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà delegare una persona di fiducia con una delega scritta. Gli utenti ancora non iscritti a ruolo Tari devono preventivamente regolare la propria posizione rivolgendosi allo sportello di Sigerico Spa, presso i locali di via Fontebranda 65.