Distribuzione mascherine, lunga fila davanti all’emiciclo di San Miniato

Lunga fila stamani davanti all’emiciclo di San Miniato per la consegna ai residenti delle mascherine di tipo chirurgiche fornite dalla Regione Toscana all’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni di volontariato – stamani è al lavoro la Vab- . Ai cittadini del comune di Siena verranno distribuite 5 mascherine chirurgiche per ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai 6 anni. Per chi non riuscirà a ritirare le protezioni in autonomia, potrà usufruire di una distribuzione selettiva e su richiesta o segnalazione ai soggetti con motivazioni sociali specifiche (famiglie con disabili, associazioni che si occupano di soggetti a rischio, lavoratori disabili e soggetti seguiti da servizi sociali, famiglie con malati cronici o oncologici) il materiale verrà consegnato presso il proprio domicilio.

Sarà possibile ritirare le mascherine su delega anche da soggetti incaricati presso i punti raccolta con esibizione di specifica autorizzazione. Le Associazioni di Volontariato opereranno grazie alla disponibilità dei propri soci, ogni addetto osserverà una precisa procedura sia per quanto riguarda il mantenimento delle misure di sicurezza sia per quanto riguarda le fasi di consegna. Grazie ad una app elaborata da Ldp progetti e già online sul Sistema Informativo Territoriale del Comune di Siena i volontari potranno registrare in tempo reale la consegna di mascherine ad ogni residente nel tentativo di evitare eventuali errori o tentativi di ritirare le mascherine in più punti dopo la consegna.

La consegna odierna a San Miniato è iniziata alle 9 e proseguirà fino alle 12, nel pomeriggio andrà avanti dalle 15 alle 19. Questo il link per conoscere orari e luoghi della distribuzione