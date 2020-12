Distilleria Deta dona oltre un quintale di beni di prima necessità all’Emporio della Solidarietà

Un aiuto concreto per sostenere chi, in questo momento, vive un momento di difficoltà. È quello che la Distilleria Deta ha voluto dare all’Emporio della Solidarietà Poggibonsi, il market solidale che, da anni, oltre a dare un contributo ai nuclei familiari residenti in Valdelsa per superare momenti di crisi, propone una cultura di consumo consapevole e un’educazione alla spesa.

L’azienda valdelsana ha devoluto questa mattina all’Emporio oltre cento chili tra olio d’oliva, biscotti, zucchero e altri beni di prima necessità.

“Si tratta di un piccolo gesto – si legge in una nota dell’azienda – attraverso il quale vogliamo dare un segnale concreto al territorio in cui lavoriamo e in cui molti di noi vivono ogni giorno. Parliamo spesso di radicamento e di legame con le nostre comunità e per noi questi valori si esprimono anche attraverso iniziative come questa. Vogliamo rivolgere il nostro grazie all’Emporio che, come molte altre associazioni, contribuiscono a tenere alto il livello di solidarietà e di attenzione verso chi sta attraversando un momento di difficoltà”.