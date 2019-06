Dislessia e disortografia, all’università screening per gli studenti

Incontri dedicati agli studenti universitari per valutare eventuali difficoltà di apprendimento, di studio o di memorizzazione: l’Università di Siena, in collaborazione con il centro Dedalo – SOS dislessia, mette a disposizione uno spazio denominato “App-rndimento”, dove accogliere chi ha dubbi o incertezze sul proprio rendimento nello studio. Nell’ambito dei servizi agli studenti e dei percorsi di innovazione nella didattica, questa iniziativa, promossa dall’ufficio Accoglienza disabili e servizi DSA, è un’opportunità che l’Ateneo offre ai giovani per colmare eventuali lacune, individuare strumenti di compensazione ed esprimere al meglio le proprie potenzialità nello studio.Per tutto il mese di giugno, a partire da mercoledì 5, alcune professioniste del centro Dedalo saranno a disposizione nelle sedi dell’Università, su appuntamento, per effettuare uno screening innovativo che permette di diagnosticare la dislessia, la disortografia e il disturbo di comprensione in adolescenza e in età adulta. Si tratta di Batteria Dislessia Adulti – BDA – nuovo strumento clinico basato su uno studio condotto da Massimo Ciuffo, direttore dell’Istituto di RIcerca sui Disturbi d’Apprendimento e Comportamento IRDAC, al quale ha dato un fondamentale contributo lo staff del Centro Dedalo diretto dalla dottoressa Valentina Campanella, somministrando le prove sperimentali nei licei e istituti della provincia di Siena e Grosseto e raccogliendo i dati ottenuti per la standardizzazione delle prove.Il calendario degli incontri all’Università di Siena e tutte informazioni sull’iniziativa sono alla pagina web https://www.unisi.it/unisilife/notizie/attivazione-dello-spazio-app-rndimento-ateneo. Gli studenti che vogliano prenotarsi possono scrivere a [email protected] indicando il giorno e l’ora preferiti.



--