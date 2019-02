Dislessia, a Siena controlli gratuiti

Screening gratuiti su linguaggio e apprendimento: lettura, scrittura, calcolo per una intera settimana, dal 25 febbraio al 2 marzo, anche al Centro Dedalo di Siena in via Massetana Romana, 34. Il Centro di eccellenza senese specializzato nella diagnosi e nel trattamento delle difficoltà di apprendimento e di comportamento, fa parte della rete dei Centri SOS Dislessia diretti dal professor Giacomo Stella e coordinata dalla dott.ssa Valentina Campanella direttrice del Centro Dedalo di Siena, che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa. E’ possibile prenotare la propria visita tramite l’APP di SOS Dislessia o scrivendo a [email protected] e telefonando allo 0577236516. “I dati relativi ai DSA nella nostra provincia confermano un trend in crescita – ha dichiarato Valentina Campanella – più si intervenire tempestivamente nelle valutazioni e nelle diagnosi prima si passa al trattamento delle difficoltà di apprendimento e di comportamento. L’intervento precoce è fondamentale nel potenziamento delle abilità che ottenendo risultati visibili riescono a rendersi autonomi nello studio e in tutti gli altri campi, sviluppando fiducia in se stessi”. Il Centro Dedalo è all’avanguardia soprattutto per il metodo di studio del suo Doposcuola Specializzato che prevede l’utilizzo delle ultime tecnologie su tablet, con il ricorso ad app e software molto avanzati. “Ogni persona ha una propria unicità: è importante cooperare per imparare a valorizzare il potenziale di ciascuno, al di là delle difficoltà – conclude Valentina Campanella – inoltre il nostro obiettivo è includere nella riflessione sui DSA anche gli adulti, aprendosi a temi come l’accesso al mondo universitario, l’inserimento lavorativo e tutte le questioni che concernono il passaggio all’età adulta”.