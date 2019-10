Disabilità gravissime, per la Regione in arrivo 12 milioni di euro

Saranno oltre 12 milioni gli euro e la Regione Toscana li destinerà a Società della Salute e Zone distretto. I soldi arrivano dal Fondo nazionale per le non autosufficienze per le disabilità gravissime. L’assegnazione è prevista da una delibera presentata dall’assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi e approvata dalla giunta nel corso dell’ultima seduta.

La somma complessiva assegnata alla Regione Toscana dal Fondo nazionale per le non autosufficienze per l’anno 2018 è di 31.393.440 euro, ma il DPCM del 12 dicembre 2018 stabilisce che le Regioni debbano utilizzare in maniera esclusiva una quota non inferiore al 50% delle risorse a loro assegnate per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (Sla): quindi, 15.696.720. Una precedente delibera di giunta assegnava già 3.539.532 euro per la prosecuzione degli interventi di sostegno alla domiciliarità per le persone affette da Sla per il 2019.

Ecco quindi che ora dal Fondo nazionale per le non autosufficienze vengono assegnati 12.631.037 euro, che vengono ripartiti alle Zone distretto e Società della Salute sulla base di indicatori di carattere demografico e dei risultati del monitoraggio semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) sull’attuazione degli interventi e sul consumo delle risorse assegnate.

Guarda su OpenToscana le pagine dedicate al sostegno alla domiciliarità per le disabilità gravissime