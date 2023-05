“Dire e Contraddire”, la III A delle scienze umane supera tutti e si qualifica per la finale a Roma

È la III A del Liceo delle scienze umane del Piccolomini di Siena che andrà a giocarsi il titolo di campioni d’Italia nella finalissima di “Dire e Contraddire”, in programma per giovedì prossimo, 18 maggio, a Roma. L’ultima gara della competizione vedrà affrontarsi i campioni del sud Italia (provenienti da Messina), quelli del centro Italia (da Roma) e i vincitori del raggruppamento del nord, i giovani senesi per l’appunto. Il torneo di “debate”, organizzato dal consiglio nazionale forense e dal ministero dell’istruzione, dà modo agli allievi di tutta Italia di confrontarsi su un tema premiando chi dimostra di saper argomentare e controargomentare in maniera efficace ed efficiente.

La squadra senese, composta da Flavia, Gennaro, Andrea, Viola e Francesco, ha iniziato questa lunga cavalcata vincendo il derby con i compagni del classico, poi ha avuto la meglio dei ragazzi del liceo scientifico Galilei e dell’istituto Sarrocchi, dopodiché hanno superato anche le scuole di Milano, Venezia e Trieste. “È una grande soddisfazione – spiega Federico Frati, preside dell’Istituto Piccolomini – sapere che, a fronte di 1.200 ragazzi, 22 città e 44 scuole coinvolte, proprio i nostri ragazzi delle scienze umane abbiano vinto”.

Felicità ed orgoglio anche per i ragazzi, che hanno parlato dell’esperienza con toni entusiastici e si sono detti pronti alla finale. “È un’esperienza che ci ha fatto crescere molto – racconta Flavia -, sia a livello di gruppo che individuale”. “Non ci aspettavamo di arrivare fino a questo punto – dice invece Gennaro -, ma ora siamo molto contenti del nostro lavoro e di aver portato prestigio alla nostra scuola e alla nostra città”.

“Con grande orgoglio e soddisfazione il consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena, che partecipa per la prima volta al torneo nazionale, dopo l’esperienza dello scorso anno che aveva visto disputare solo le scuole senesi, accompagnerà la squadra della IIIA Lsu a Roma” hanno fatto sapere dall’ordine degli avvocati di Siena, che ha aiutato i ragazzi nel preparare al meglio questa sfida. Tutte le 18 classi partecipanti alla fase territoriale del torneo, infatti, sono state seguite nella preparazione al torneo dagli avvocati Antonella Picchianti, Valentina Del Grande, Mara Moretti, Alessandra Coviello, Bernarda Valente, Gabriele Cresti, Marco Bianchini, Lucia Fabbri e Silvia Chellini.

Emanuele Giorgi