Diocesi di Montepulciano ed Estra insieme per ridurre i consumi

La Diocesi di Montepulciano e la società Estra Energie, hanno sottoscritto una nuova convenzione gas e luce. L’accordo stabilisce condizioni contrattuali dedicate per tutta una serie di soggetti collegati alla stessa Diocesi: Enti Ecclesiastici riconducibili alla Diocesi e tutti gli Enti soggetti all’Ordinario Diocesano; l’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero della Diocesi e società ad esso collegate; tutte le fondazioni e associazioni afferenti alla Diocesi e in generale all’Ordinario Diocesano della stessa; tutte le società partecipate, anche parzialmente, dagli Enti sopra citati.; i soggetti aventi titoli (locazioni, comodato e altro titolo) su immobili di proprietà degli Enti sopra citati; tutto il Clero afferente all’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero; tutto il personale dipendente degli Enti descritti nei punti precedenti. Il patto di collaborazione, eventualmente rinnovabile, è valido sia per i domestici che per i non domestici ed avrà una durata diversa: 30 settembre 2019 per il gas e 31 dicembre per l’energia elettrica. La volontà di entrambi i soggetti sottoscrittori è quella di garantire un rapporto proficuo e di reciproca soddisfazione per ottimizzare al massimo i benefici di un servizio vicino alle esigenze della clientela. E’ per questo che Estra Energie ha deciso di mettere a disposizione un referente dedicato. Ulteriori informazioni sulla convenzione e sulle modalità di adesione potranno essere reperite direttamente presso la Diocesi.