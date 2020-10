Diesse entra nella veterinaria: “Ecco il primo strumento per misurare la Ves degli animali”

Il primo strumento per la misurazione della velocità di EritroSedimentazione per il laboratorio veterinario. Lo ha annunciato in un comunicato la società Diesse, “La Ves è un indicatore indiretto e progressivo di uno stato acuto infiammatorio, pertanto supporterà il veterinario nella miglior diagnosi clinica di malattie croniche e infiammazioni sistemiche Con il sistema denominato Mini-pet, Diesse- fanno sapere da Diesse-, offre una soluzione portatile e facile da usare per la misurazione della Ves in meno 15 minuti consentendo di monitorare la salute dell’animale”.

“Entriamo – dice Massimiliano Boggetti, AD di Diesse – nel mondo della diagnostica con uno strumento che parla della nostra storia e delle nostre competenze come avviene per la linea della Ves. La pluriennale conoscenza e l’elevata qualità di Diesse la rendono il partner ideale per lo sviluppo di test diagnostici in ambito veterinario. Gli animali da compagnia e non solo, fanno sempre più parte della nostra famiglia e quindi c’è sempre più bisogno che anche la diagnostica veterinaria, abbia delle tecniche sempre più innovative per garantire la loro salute. Diesse ha annunciato per ora questo piccolo strumento che sarà molto utile ai veterinari”.

Come riferisce Diesse efficace e semplice da usare, il mini-pet offrirà per ora la misurazione della Ves di cane, gatto e cavallo, analizzando un volume minimo di sangue 0,5 ml, direttamente nella provetta da prelievo, senza consumo di campione e produzione di liquidi reflui.