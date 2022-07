Diesse diventa associazione benefit e concretizza il suo impegno per la sostenibilità

Diesse diventa un’associazione benefit e così concretizza “anche nella sua denominazione sociale il proprio impegno alla prosperità ambientale, sociale ed economica a lungo termine”.

A dare l’annuncio è stata la stessa azienda che ha reso noto il parere positivo dell’assemblea dei soci per trasformare la società. Diesse, “rispetto al suo ambito di business, opera quotidianamente per il miglioramento della salute e del benessere e si impegna ad agire in modo responsabile, sostenibile e trasparente, integrando le finalità di beneficio comune negli obiettivi del suo statuto”, ricorda una nota.

Con questo cambiamento Diesse comunicherà annualmente attraverso il proprio bilancio di sostenibilità i risultati ottenuti, misurando i benefici ambientali, sociali e di governance generati.

“La trasformazione a società benefit concretizza una vocazione innata di Diesse alla generazione di un beneficio comune e l’impegno profuso soprattutto negli ultimi tre anni per un impatto positivo verso tutti i nostri stakeholders”, commenta Maria Vittoria Loi, Hr Director Diesse.

Per il ceo Massimiliano Boggetti “coniugare profitto con equità e sostenibilità è sempre possibile, e ciò diventa addirittura doveroso quando si opera nel mondo della salute”. Prosegue Boggetti: “Forte è la consapevolezza e la volontà di operare non solo per restituire il giusto ritorno ai nostri azionisti, ma secondo un principio di contribuzione e restituzione alla comunità, al mondo a cui apparteniamo, al mondo scientifico e della salute che rappresenta la nostra prima essenza, ai nostri lavoratori che ogni giorno spendono la maggior parte della propria giornata con noi, ai giovani che entreranno nel mondo del lavoro nel prossimo futuro”.