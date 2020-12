Diesse annuncia il primo kit per la ricerca degli anticorpi neutralizzanti Sars-Cov-2

Diesse diagnostica senese annuncia che da gennaio 2021 saranno disponibili nuovi test in grado di fornire informazioni sullo stato immunitario del paziente colpito da covid-19. Il nuove test, chiamato chorus sars-cov-2 neutralizing ab, sarà in grado di determinare se l’individuo ha sviluppato una risposta immunitaria in grado di proteggerlo dal virus Sars-CoV-2. Il test sarà utile alla medicina di laboratorio per misurare l’effettiva efficacia dei futuri vaccini.

Il progetto è nato dalla collaborazione con il gruppo mad (monoclonal antibody discovery) lab di toscana life sciences coordinata dal dottor Rino Rappuoli, il quale ha sviluppato uno specifico anticorpo utilizzato nel test, test che offrirà la determinazione quantitativa degli anticorpi totali neutralizzanti Sars-CoV-2 da siero (IgG, IgM e IgA).

Questo traguardo si va ad affiancare a quelli per la diagnosi sierologica delle IgG, IgA, IgM e delle immoglobuline stotali specifiche per Sars-CoV-2 oltre alla ricerca di antigene su tampone naso-faringeo, tutti già disponibili sul sistema automatizzato Chorus Trio.

Luigi Nava, commercial operations director di diesse diagnostica senese commenta: “Un altro importante traguardo del team di ricerca e sviluppo di diesse raggiunto grazie alla perseveranza e competenza dei nostri colleghi unitamente alla capacità di partnership con uno tra i più importanti protagonisti del panorama scientifico Italiano”