Dieci canzoni per un Mondonovo: continua il Festival internazionale di San Gimignano

Prosegue il Festival internazionale di San Gimignano, che vede tra i promotori Opera Laboratori, Sillabe, Modigliani produzioni e Opera music management, in collaborazione, ovviamente, con il comune di San Gimignano.

Il Festival, nato da una sana e positiva collaborazione tra pubblico e privato, è inserito all’interno della manifestazione “Accade d’Estate” ha sede di svolgimento nella splendida Rocca di Montestaffoli, a San Gimignano, con una vista panoramica mozzafiato.

In programma domenica 9 luglio con inizio alle 21.30, il concerto reading Mondonuovo – del gruppo Pase.

In un futuro post-apocalittico, senza mezzi tecnologici, senza corrente elettrica, la luce di una candela può far funzionare una lanterna magica. Un viandante narra ai superstiti storie per salvare il senso dell’umanità. Il moderno girovago cura le anime di coloro che incontra attraverso musiche e figure dipinte, risvegliando un senso di bello che consola.

Una storia che fa da cornice ed un album di dieci brani, inserito in un libro illustrato da Dario Ballantini (edito da Sillabe), con il commento di Enrico Ruggeri.

Sul palco Edoardo Bacchelli (cantante e attore), Andrea Fusario (basso/NS Stick) e Filippo Trombi (chitarre). Testi di Annalisa Boccardi.