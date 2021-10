Dieci anni di Giovani Sì, all’evento con Mattarella il catering e l’accoglienza li fanno gli studenti del Ricasoli

Centodieci ragazzi coinvolti, una ventina di docenti accompagnatori. Mette in campo questi numeri l’Istituto enogastronomico “Bettino Ricasoli” di Colle Val d’Elsa i cui studenti saranno impegnati oggi nell’accoglienza e nel catering all’evento Siete presente, organizzato a Pisa per celebrare i dieci anni del progetto della Regione Giovani Sì. Ad essere accolto e servito dai ragazzi della scuola sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi ha visitato il capoluogo toscano e alle 12 si trasferirà nella Villa del Gombo, dentro il Parco di San Rossore dove parteciperà all’iniziativa organizzata dalla Regione Toscana. “Gli organizzatori dell’evento invece di rivolgersi ad un catering privato o ad un’agenzia di hostess per fare l’accoglienza hanno invece pensato di rivolgersi agli istituti professionali il cui indirizzo si rivolge al mondo dell’Ho.re.ca. Per gli studenti le ore vissute in questa esperienza valgono come percorso per le competenze trasversali e l’orientamento”, ci viene spiegato dalla scuola che ha fatto inoltre sapere di aver accettato subito questa proposta. “Il nostro impegno non è stato indifferente e tutta la manifestazione verrà gestita dai nostri ragazzi che saranno monitorati dai docenti”, raccontano dall’Istituto.