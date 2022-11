“Diciannove”, a Siena le riprese del film prodotto da Luca Guadagnino

Sarà girato anche a Siena e racconterà la storia di una giovane matricola del nostro ateneo il nuovo film “Diciannove” che è prodotto da Luca Guadagnino e Marco Morabito con le società Frenesy film e Lotus Production.

L’opera è il primo lavoro di di Giovanni Tortorici e la produzione ha comunicato la partenza dei casting. “La ricerca sta coinvolgendo diverse città e regioni italiane, ed ha già fatto tappa ad ottobre in Sicilia e Basilicata. Le prossime tappe sono in programma in Emilia Romagna grazie alla Film Commission Bologna e in Toscana grazie alla Toscana Film Commission”,vien spiegato in una nota.

“L’invito a partecipare è rivolto a studenti degli ultimi due anni di corso delle scuole superiori e alle matricole universitarie (anche fuori sede) di qualsiasi indirizzo di studi. Ma anche a giovani creativi, musicisti, artisti, scrittori o semplicemente a ragazzi giovani che abbiano forte l’esigenza di raccontare qualcosa di sé”, prosegue il testo.

Ed ancora: “Non sono richieste specificità o abilità particolari, unico requisito vincolante è l’età rigorosamente e anagraficamente compresa tra i 17 e 21 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o adulto con delega.La partecipazione al casting è totalmente gratuita”.

“Inutile presentarsi per altri profili: il casting è rivolto solo a ragazzi maschi tra i 17 e 21 anni d’età. Per chi abbia già partecipato ad altre tappe dei casting o inviato candidatura via email o agenzia non è necessario ripresentarsi”, chiarisce il comunicato.