Distilleria Deta tra le eccellenze di Taste 2023

Alla Fortezza Da Basso di Firenze tornano protagoniste il gusto e l’eccellenza con l’edizione 2023 di Taste. L’evento, in programma da sabato 4 a lunedì 6 febbraio, presenterà il meglio del Made in Italy ospitando centinaia di imprese. Alla kermesse fiorentina parteciperà anche la Distilleria Deta, storica azienda di Barberino Val d’Elsa. Deta sarà allo stand V/23 del padiglione centrale per presentare una scelta dei suoi migliori prodotti cento per cento toscani.

“In tutti i nostri prodotti – sottolinea Francesco Montalbano, direttore generale Distilleria Deta – cerchiamo sempre di valorizzare il legame con la Toscana. Dopo Wine&Siena siamo felici di fare tappa a Firenze e continuare a incontrare clienti e curiosi che arrivano da ogni parte d’Italia e non solo. La partecipazione alle fiere come il Taste è una grande occasione di confronto per tutte le aziende. Ogni anno siamo circondati dall’eccellenza e dalla scoperta continua della grandezza delle produzioni italiane”.