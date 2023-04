Destinazione Terzo Polo, David Chiti: “Serietà, alto valore umano e professionale dei candidati della lista”

“Un progetto nuovo, serio e pragmatico per Siena. In Destinazione Terzo Polo trovano spazio esperienze politiche civiche, liberali, riformiste, popolari e democratiche”. Così David Chiti, capolista dei candidati consiglieri della lista Destinazione Terzo Polo che si sono presentati oggi in Piazza Matteotti.

Il capolista è David Chiti, 58 anni, impiegato e Presidente dell’associazione Noi Siena; Paola Piomboni, 61 anni, docente universitario, Massimo Cava, 53 anni, impiegato servizi interbancari, Pamela Fatighenti, 42 anni, titolare azienda di consulenza e formazione; Massimiliano Mariottini, 49 anni, operaio; Letizia Pini, 60 anni, imprenditrice settore comunicazione; Achille Cocco, 46 anni, imprenditore agricolo; Cristina Ferri, 50 anni, cantante lirica; Luigi Vertaldi, 51 anni, informatico servizi interbancari; Letizia Baragatti, 48 anni, coordinatore infermieristico ASL Toscana Sud Est; Mario Elia, 74 anni, medico, vicepresidente dell’Ordine dei medici di Siena; Enrica Ercoli, 46 anni, commercialista; Romano Perini, 62 anni, impiegato; Maria Francesca Battaglini, 55 anni, funzionaria MEF; Ennio Ruggeri, 68 anni, pensionato ex MPS; Jennifer Hassan detta Jennifer Mariotti, 30 anni, impiegata PA; Diego Salzano, 30 anni, termoidraulico; Eugenia Guarnieri, 70 anni, casalinga; Pierluigi Imperato, 32 anni, cuoco; Patricia Valdez Vasquez, 44 anni, cameriera di hotel; Stefano Pavone, 23 anni, dottore in beni culturali; Claudio Lo Coco, 23 anni, studente universitario. David Chiti parlando a nome di tutte le candidate e i candidati della lista Destinazione Terzo ha posto l’accento su “qualità, competenza, merito e appartenenza alla città di Siena di ognuno di loro. Sono proprio queste caratteristiche, la loro serietà, l’alto valore umano e professionale delle candidate e dei candidati che hanno guidato alla scelta e la selezione di questa lista”.