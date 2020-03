Denunciato un 37enne di Montalcino fermato a Rosia, aveva anche due dosi di cocaina

Ieri a Sovicille, in località Rosia, carabinieri della locale stazione nell’ambito di un predisposto servizio, hanno deferito alla competente autorità giudiziaria un 37enne residente a Montalcino, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine e un coetaneo residente a Roma, di fatto domiciliato a Siena, che si trovavano in quel luogo senza un giustificato motivo non rispettando quindi il decreto governativo del 9 marzo.

Nel medesimo contesto quest’ultimo, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di due dosi termosigillate in cellophane di cocaina e veniva segnalato alla prefettura di Siena quale assuntore di stupefacenti.