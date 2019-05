Del Regno lascia FMps per la Corte dei Conti, De Mossi: “Estremamente corretto, auguri per il nuovo imcarico”

Vincenzo Del Regno, attuale membro della Deputazione Generale di FMpS è il nuovo giudice della Corte dei Conti di Firenze. Il suo posto sarà a Palazzo Sansedoni sarà occupato da un’altra persona decisa dall’amministrazione comunale. Proprio il sindaco De Mossi ha voluto sottolineare l’integrità personale di Vincenzo Del Regno. “Il dottor Del Regno mi aveva informato personalmente della sua volontà di rassegnare le dimissioni da membro della Deputazione Generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena – spiega il sindaco di Siena -,Non posso che esprimere il mio apprezzamento per il comportamento di estrema correttezza da parte di Del Regno, con molti auguri per il nuovo e prestigioso incarico”.