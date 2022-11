Degrado in centro storico, Sei Toscana risponde: “Rifiuti esposti male e fuori orario”

Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa questa mattina da Sei Toscana:

“In riferimento a quanto riportato da Sienanews.it sulla presenza dei rifiuti a Siena in via di Città, Sei Toscana precisa quanto segue.

Nella giornata di ieri, lunedì 7 novembre, gli operatori addetti al servizio porta a porta hanno svolto regolarmente il ritiro previsto per il Terzo di Città negli orari consoni. I rifiuti ancora presenti su suolo pubblico (e oggetto delle foto riportate da Sienanews.it) sono stati esposti fuori orario, ossia dopo le 8:30 del mattino. Oltre al non rispetto degli orari, è stata disattesa anche la tipologia di materiale da conferire, così come si evince chiaramente dalle foto con la presenza su strada di rifiuti in plastica e polistirolo.

Sei Toscana ribadisce ancora una volta che l’orario di esposizione dei rifiuti per il servizio di raccolta porta nel centro storico di Siena è dalle 6 alle 8:30, così come indicato dal provvedimento dirigenziale n°2 del 25.2.2019 e come riportato in ogni materiale informativo consegnato a tutti i cittadini e le attività e consultabile sui portali di Sei Toscana e Comune.

La riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a Siena, decisa e programmata dall’Amministrazione cittadina in accordo con Ato Toscana Sud e Sei Toscana, ha l’obiettivo, da un lato, di incrementare le quantità di raccolta differenziata e dall’altro di migliorare il decoro urbano e garantire una migliore vivibilità e fruibilità della città e del suo centro storico. Per la buona riuscita del servizio e per raggiungere gli obiettivi attesi rimane però fondamentale e imprescindibile il rispetto dei giorni degli orari di conferimento da parte di tutte le utenze”.