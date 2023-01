Decreto flussi 2022, pubblicato l’atto in Gazzetta Ufficiale, oltre 82mila gli ingressi previsto

Dal 30 gennaio al 22 marzo. 82705 datori di lavoro e lavoratori stranieri possono precompilare le domande on line collegandosi al sito internet del Ministero dell’Interno. Le quote provinciali saranno fissate nei prossimi giorni.

Il Dpcm del 29 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio, prevede che quest’anno potranno fare ingresso in Italia i lavoratori non comunitari subordinati, stagionali e non stagionali e lavoratori autonomi nella quota massima di 82705 unità.

Il suddetto decreto flussi indica la data del 27 marzo 2023 per l’invio di tutte le tipologie di istanze il cui termine, fino a concorrenza delle quote previste, scade il 31 dicembre 2023 e dispone accesso alla procedura con Spid.

La normativa e la circolare congiunta Ministero dell’Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare delle Foreste, che illustra i contenuti del decreto e la procedura per l’invio delle domande, sono consultabili qui