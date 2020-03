Viola il decreto Conte per andare a lavare la sua auto: denunciato

Continuano le operazione da parte della polizia, verso il controllo e il rispetto delle nuove normative attuate dal Governo al riguardo del Coronavirus. Proprio in questo ambito, gli agenti della polstrada di Montepulciano hanno intercettato sulla ss429 bis un uomo, un cittadino rumeno di 33 anni residente a Poggibonsi, uscito di casa senza una giustificazione motivata.

In particolare, si era recato in un’area di servizio nei pressi di Barberino Tavarnelle per lavare la sua auto. L’uomo, alla richiesta di spiegazioni, ha dichiarato ai poliziotti che avendo trovato il supermercato chiuso, aveva pensato di lavare la sua Volkswagen Touran.