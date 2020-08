“De Mossi vuole un candidato non Firenze-centrico? Sono io”

“Se Luigi De Mossi cerca un sindaco che voglia una Toscana diffusa, non Firenze-centrica, che ascolti tutte le realtà e che sia unita, il suo candidato sono io”. Così Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alle elezioni regionali, risponde al sindaco Luigi De Mossi che aveva dato il suo endorsment a Susanna Ceccardi perché “rappresenta tutti i territori” . Nel suo breve incontro con la stampa Giani ha annunciato la sua visita alla fondazione Tls, “una realtà fatta di eccellenze come Rino Rappuoli che è in prima linea per il vaccino -spiega”, ma non ha voluto lanciare stilettate al centrodestra sull’argomento. Sulla sanità toscana Giani ha detto che è un modello per altre regioni “e che Siena ha un ruolo fondamentale” mentre su Mps, “ la banca resti pubblica e diventi strumento di ricostruzione”, afferma.

Giani era ospite di un incontro organizzato dal Pd locale. All’evento erano presenti i vertici senesi dei dem ed i candidati alle regionali. C’era anche Eugenio Neri, che nel 2013 fu candidato sindaco a Siena per il centrodestra. “Voglio sentire che dice”, queste le uniche parole che ha detto alla stampa.

Ad aprire l’iniziativa è stato il segretario comunale Massimo Roncucci. “Siamo fiduciosi, c’è la possiamo fare, dobbiamo fare un grande lavoro- esordisce così-. La pandemia ci ha fatto vedere quali sono le priorità: salute, sapere come leva per la cultura e per l’economia, giustizia sociale. Una Toscana solidale e sostenibile, che guarda ai grandi centri ma anche ai piccoli paesi” Roncucci ha poi criticato il centrodestra tirando in causa un’affermazione del candidato di Fdi alle regionali Riccardo Pagni:”Siena torni al centro delle politiche regionali? Ok, ma se modello è quello di auto isolamento del nostro Comune la vedo difficile”.

Sulla stessa linea la riflessione del segretario provinciale dem Andrea Valenti:”La connessione tra città e provincia deve uscir fuori, non ci deve essere un muro. Serve coesione. Poi Valenti critica Ceccardi e la coalizione; “i nostri competitori non sapevano cosa fosse Tls”. Anna Paris è stata invece la prima a parlare dei tre candidati regionali. “Offro le mie competenze, la Regione Toscana è un’azienda che funziona. Il mio sarà una rapporto importante con la sanità e per la Città ,dobbiamo aiutare i giovani ed è importante che la Toscana stia vicino all’università e ai suoi progetti”, ha sottolineato nel suo messaggio. Dopo Paris è stato il turno di Giovanni Mezzedimi che ha parlato di sburocratizzazione “nel commercio, perchè un barbiere non deve firmare 70 fogli per aprire un’attività e anche nel turismo e nella cultura – evidenzia”. Oltre alla rivisitazione della legge 65 sui piani strutturali Mezzedimi ha definito altri obiettivi per i prossimi 5 anni, “raddoppio della Siena Firenze ferroviaria, sistemazione dell’Autopalio, completamento Due mari e nuova Cassia“, aggiunge.

Infine la parole è andata a Simone Bezzini, capolista del partito, “la campagna elettorale è diversa, ma credo che siamo in vantaggio”, poi gli obiettivi “bisogna mobilitare risorse per ammodernare Le Scotte, almeno 200 milioni. Dobbiamo investire nelle professionalità mediche ed universitarie, infermieri e oss. Con il Mes possiamo liberare risorse“.

Marco Crimi