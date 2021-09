De Mossi: “Spero che la nostra unità tenga anche dopo le suppletive e che il dossier non sia già chiuso”

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha parlato a margine del consiglio comunale che si è tenuto questa mattina sul tema Banca Monte dei Paschi: “Non vorrei che una volta passate le suppletive non ci trovassimo davanti a qualcosa di già fatto. Noi continueremo, insieme a tutte le altre istituzioni con cui c’è una perfetta unità di intenti, a operare per tenere il dossier ancora aperto sul tavolo, sperando non sia già chiuso”. “Credo, e spero, che tutte le iniziative messe in piedi dai senesi – ha detto ancora il sindaco – e l’unità d’intenti con provincia, regione e Fondazione Mps, possano far prendere in considerazione, a chi deve decidere, anche altre alternative rispetto a Unicredit”.

Presente al consiglio comunale odierno anche l’Arcivescovo di Siena, il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, che ha sottolineato: “Bisogna comprendere che siamo sulla stessa barca e smettere di far finta che ognuno possa navigare in mare aperto per conto suo”. “Il Papa l’ha detto tante volte – prosegue – ma è anche una considerazione di buon senso: dobbiamo mettere da parte i particolarismi e tanti individualismi per lavorare insieme. O si cercano soluzioni condivise oppure non si va da nessuna parte, da questo punto di vista mi pare che il discorso del sindaco andasse nella giusta direzione”.

Katiuscia Vaselli

Gennaro Groppa

Emanuele Giorgi