De Mossi in visita al Terzo Polo: “Sono un civico, nessun legame con nessun partito”

“Sono sempre stato civico, e lo rimango, io non ho mai avuto la tessera di nessun partito”. Queste le parole del sindaco di Siena, Luigi De Mossi, intervenuto nel corso del convegno “Civismo, Radici, Percorsi, Prospettive” organizzato dai gruppi del terzo polo civico: Civici In Comune, Idee in Comune, In Campo, LogoSiena, Per Siena e Sena Civitas. “Il civismo – dice – è molto presente nella nostra giunta e nelle nomine delle nostre società partecipate e controllate. Da questo punto di vista non ci sono dubbi sul fatto che io non abbia appartenenza politica e chiarisce tutte le voci che sostiene la nostra maggioranza. Se avessi un’appartenenza politica ci sarebbe una prevalenza e qualche dispiacere per qualcuno”.

“Io non sono un raffinato studioso di politica – prosegue De Mossi – ma mi sembra che anche la politica nazionale dia indicazioni sul fatto che l’appartenenza politica sia sempre meno strutturata di una volta”. “Mi sembrava opportuno – aggiunge – ricambiare un gesto di cortesia, cioè l’avermi invitato qui oggi, con un altro gesto di cortesia”.

Il Terzo Polo ormai è a un passo dallo sciogliere le riserve sul nome del proprio candidato sindaco (link), mentre De Mossi non sembra né pronto né vicino a fare altrettanto. “Io adesso ho dei passaggi importanti sui quali concentrarmi – spiega il primo cittadino – primo tra tutti il Palio e la sua sicurezza. La mia decisione non arriverà all’ultimo giorno prima della campagna elettorale, ma certamente c’è ancora tempo per fare delle valutazioni. Inoltre, la mia sarà prima di tutto una scelta personale, dopodiché sarà legata a tante situazioni a cui dare corso. Farò una scelta serena e indipendente sulla mia candidatura”.