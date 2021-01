De Mossi: “FMps cambi lo Statuto, i nominati devono rispondere alla comunità”

Durante il suo intervento che ha aperto il consiglio comunale monotematico su Mps il sindaco di Siena Luigi de Mossi ha affermato che è necessaria una modifica allo Statuto della Fondazione Monte dei Paschi. “Chi viene nominato all’interno dell’Ente deve rispondere alla propria comunità. Questo non significa chiamare ad una responsabilità giuridiche delle persone – chiarisce- , ma ad una più alta responsabilità morale verso la città di Siena. Il rapporto fra gli enti nominanti –ha aggiunto il sindaco di Siena – e la deputazione generale della Fondazione prevede una totale indipendenza da parte della stessa deputazione. E ‘previsto che questa questa non abbia alcun obbligo di risposta nei confronti degli enti proponenti. Già nel 2013 avevo mandato in Comune una richiesta di modifica dello Statuto, non per violare la legge, ma perché chi venga nominato risponda alla propria comunità, perché chi va in Fondazione sia impegnato e legato alla nostra comunità. Non ho avuto risposta, ma il tema rimane”.