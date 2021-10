Ddl Zan, domani protesta in piazza Salimbeni per combattere la decisione del Senato

Domane alle 10 in Piazza Salimbeni si terrà il presidio “Non ci avrete mai. Siamo la marea che vi travolgerà” promosso da Movimento Pansessuale – Arcigay Siena, Nonunadimeno Siena, Link Caos calmo, Arci Siena, Anpi provinciale Siena e Cgil Siena. “Non possiamo restare in silenzio – dicono le sigle – faremo sentire forte la nostra voce, vogliamo i nomi di chi gioca con le nostre vite, di chi non ci rappresenta ma decide per noi, di chi si sporca le mani di sangue lasciandoci morire, di chi ci fa perdere la faccia con l’Europa intera tenendoci al palo su una legge che attendiamo da 25 anni. Non possiamo più nasconderci davanti all’evidenza: questa classe politica è inadeguata ed omofoba. I senatori che hanno applaudito ed esultato per la negazione di diritti e tutele a migliaia di persone, hanno scritto una delle pagine più brutte della storia politica del nostro Paese, dimostrando di essere distanti dal Paese reale. A Siena come in altre 50

città d’Italia, scendiamo in piazza per dire che non ci arrenderemo mai, continueremo a lottare più uniti che mai”.