David Rossi, Meloni: “Auspico si possa fare piena luce sul caso”

“Ringrazio Le Iene per aver mantenuto alta l’attenzione sul caso della morte di David Rossi. Questa settimana verrà votata la ripresa dei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta, con l’auspicio si possa fare piena luce sulla vicenda, per David e la sua famiglia”. Così la presidente del consiglio Giorgia Meloni è intervenuta dopo il monologo di Carolina Orlandi, intervenuta ieri sera a Le Iene. In studio Orlandi ha fatto un appello alla politica italiana, rivolgendo le sue parole alla premier e alla segretaria del Pd Elly Schlein, per chiedere ad entrambe di non “far spegnere i riflettori su una storia che è, sì, la nostra, ma anche di tutto il Paese”.