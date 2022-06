Dante, a Siena aperte le iscrizioni agli aspiranti cantori per i “100 Canti”

I cento canti della Divina Commedia declamati in altrettanti luoghi di Siena da un popolo di cantori di ogni età e professione. Torna anche nel 2022 “100 Canti per Siena” la maratona dantesca ideata dall’associazione Culter nel 2006 giunta grazie alla collaborazione nata con il Comune alla sua seconda edizione senese.

La lettura pubblica e diffusa dei versi dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, si svolgerà nel pomeriggio del prossimo 9 ottobre, in strade, piazze, chiese, ma anche botteghe e luoghi simbolo della città.

A chi sceglierà di aderire (in gruppo o singolarmente) alla manifestazione, organizzata da Culter e Stazione Utopia con il contributo del Comune di Siena, verrà assegnato un Canto, che verrà poi letto in un luogo pubblico. A conclusione tutti insieme i partecipanti leggeranno in forma corale il XXXIII Canto del Paradiso in piazza del Campo.

“Grazie alla collaborazione nata con Culter e Stazione Utopia, a seguito del grande successo ottenuto nella passata edizione, la nostra città tornerà ad accogliere i cantori della poesia dantesca – ha spiegato il sindaco di Siena Luigi De Mossi – Lo speciale rapporto che si crea tra il cantore e lo spettatore è qualcosa di unico, come lo è la nostra città. Il centro cittadino diverrà anche quest’anno un palcoscenico a cielo aperto”.

“100 Canti per Siena nasce dalla volontà di coinvolgere un grande numero di persone in una performance popolare in cui tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce, insieme, ai canti della Divina Commedia” – afferma l’associazione Culter – un’esperienza che rende contemporaneo l’inesauribile valore della poesia dantesca e trasforma all’improvviso ogni passante in uno spettatore”.

Come partecipare Chiunque può partecipare. Gli aspiranti cantori seguiranno un percorso di formazione alla lettura, con incontri in presenza e on line, con il regista Franco Palmieri. Non sono necessarie conoscenze o capacità attoriali specifiche se non la voglia di proporre la poesia dantesca come testo da leggere ad alta voce, da capire e far capire a chi ascolta. E’ possibile iscriversi tramite il link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLOa-KxVNXi0CDUMZ3G4RDQJgmruZvEiUvnMeRxzxAvpxJjg/viewform