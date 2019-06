Danneggia il portone di un condominio e scappa. Si cerca il responsabile

Si è schiantato contro il portone di un condominio in via Paolo Frajese, ma il responsabile non si è fatto trovare. A giudicare dai danni, il mezzo di trasporto potrebbe essere un furgoncino.

A segnalare il fatto sono i residenti della zona che si sono accorti del danno poco dopo l’ora di pranzo. Oltre al portone visibilmente rotto, la paura è sorta per un tubo del gas dal quale usciva una perdita, subito messa in sicurezza dai vigili del fuoco e dagli operai di Estra.

Adesso, si cerca il responsabile del danno. L’appello arriva direttamente dagli abitanti della via che chiedono a chiunque abbia visto qualcosa di segnalare immediatamente alle autorità competenti, così che il guidatore del mezzo possa essere trovato, in quanto il portone dovrà essere cambiato in toto, in quanto fortemente danneggiato.