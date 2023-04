Daniela Cappelli è la nuova segretaria dello Spi-Cgil provinciale

Stamani, al circolo Arci Sant’Andrea a Montecchio, si è svolta l’assemblea generale del sindacato Pensionati Spi Cgil di Siena.

Alla presenza del segretario generale nazionale Spi Ivan Pedretti, dei segretari organizzativi regionali dello Spi e della Cgil, rispettivamente Fulvio Tanini e Paolo Gozzani, e del segretario generale della Camera del Lavoro di Siena Fabio Seggiani, è stata eletta nuova Segretaria Generale dello Spi Cgil provinciale Daniela Cappelli con il 93,44 di voti favorevoli.

La neo Segretaria del Sindacato Pensionati ha iniziato il suo impegno nella CGIL senese oltre 30 anni fa, prima come delegata dell’azienda Sclavo di Siena (ora GSK), poi come funzionaria di varie categorie sindacali (Filcea, Filtea, Filcams) ed infine come componente della Segreteria Confederale della Camera del Lavoro di Siena dagli ultimi anni ‘90 fino ai primi Duemila. Nel 2003 è stata eletta nella Segreteria della CGIL Toscana e dal 2011 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Segretaria Generale dello SPI Regionale. Nel 2019 è stata eletta nella Segreteria Nazionale SPI dove ha seguito prima la Contrattazione Sociale, la Legalità e le Politiche di Genere e poi i temi della Previdenza. Oggi torna nella sua città.

“Riteniamo che la sua esperienza potrà rappresentare un valore aggiunto per lo SPI-CGIL e la Camera del Lavoro di Siena, – hanno dichiarato i delegati dell’Assemblea Generale – alla neo eletta Segretaria vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro in un periodo indubbiamente delicato, soprattutto per i pensionati e le pensionate che noi rappresentiamo. A Franco Capaccioli, Segretario uscente perché giunto alla scadenza del mandato e che continuerà il suo impegno sindacale all’interno dello SPI, vanno i ringraziamenti di tutti noi per l’intenso lavoro svolto in questi 8 anni”.