Dalle “tre fiere” alla “natural burella”: alla Santissima Annunziata l’Inferno di Dante secondo Franco Nembrini

Una voragine di 9 gironi sotto la città di Gerusalemme formatasi per la superbia di un angelo spinto che decise di rivoltarsi contro Dio: è l’Inferno dantesco, nato dalla caduta dell’angelo Lucifero nel suolo terrestre, un vero e proprio mondo all’interno della Terra descritto dettagliatamente nei 34 canti del Sommo Poeta.

Ed è proprio sull’Inferno di Dante il nuovo commento, edito da Mondadori, del professore Franco Nembrini che, proprio in occasione dell’uscita dell’opera, interverrà in un incontro mercoledì 6 febbraio, alle 18.30 alla chiesa della Santissima Annunziata, in Piazza Duomo . L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza senese, offrirà un’importante occasione di riflessione sul significato più profondo della Commedia: insieme a Dante ci si interrogherà sul mistero della misericordia divina, che va a scovare l’uomo nelle profondità della propria selva oscura, guidandolo fino alla redenzione passando anche attraverso la presa di coscienza dei propri peccati. Un viaggio spirituale che parte dalle tre fiere e fino al rivedere le stelle superata la Natural Burella e arrivando alla spiaggia dell’ Antipurgatorio.

Si parlerà inoltre di come è nata l’idea di un nuovo commento alla Commedia e del metodo di lavoro seguito da Nembrini insieme al Comitato scientifico Centocanti, che ha portato a dedicare il libro “a tutti quelli rimasti così vivi da attendere ancora, fiduciosi che qualcosa di nuovo e di grande possa accadere”.

Il professor Nembrini non è nuovo alla piazza di Siena. Nel 2016 è intervenuto come ospite dell’Arcidiocesi sul tema della misericordia in Dante (“Misericordia ch’è sì cara vo cercando”, SS. Annunziata, 7 ottobre), mentre nel 2017 ha tenuto una lectio magistralis in Piazza Duomo sul canto XXXIII del Paradiso nell’ambito della rassegna “L’acropoli di Siena. Percorsi artistici fuori orario” (13 luglio). Entrambi gli incontri sono stati salutati con entusiasmo dai numerosi partecipanti.

L’incontro con Franco Nembrini è promosso dall’Arcidiocesi di Siena, Colle val d’Elsa e Montalcino, dalla Pastorale Giovanile di Siena, dall’Associazione Oratorio Anspi Costone e sarà moderato dal Prof. Luca Larpi.