Dalle mountain bike fino al baseball: il week end a Siena è all’insegna dello sport

Domani, sabato 16 marzo “Sport Siena Week End” parte su due ruote con l’inaugurazione, alle 12, della pump track all’Acquacalda nel parco Anna Frank ( tra via Banchi e via Raimondo da Capua). Una pista modulare in terra stabilizzata composta da curve e gobbe da percorrere in bicicletta e aperta a tutti. Questa struttura, infatti, non è stata realizzata per biker con fini agonistici, ma per appassionati di mountain bike a 360°. L’inaugurazione, alla presenza dell’assessore allo Sport Silvia Buzzichelli, sarà l’occasione per testarla divertendosi insieme agli istruttori della Società Sportiva Pedale Senese, che daranno nozioni di base per l’utilizzo in sicurezza della pista.

Dalle 15 alle 18, si continua a passo svelto dalla Fortezza Medicea con il Nordic walking, la camminata veloce con l’uso di bastoncini. L’iscrizione che prevede badge e pacco marcia è aperta ai primi 400 iscritti. L’impresa sportiva terminerà con un aperitivo organizzato dalla società della contrada della Civetta in via C. Angiolieri n. 26 dalle 19 alle 21. L’opportunità giusta per riprendere fiato e aspettare le 21 per vivere l’esperienza di un Nordic walking al chiaro di luna in notturna.

E a proposito di velocità, ma questa volta decisamente più sostenuta, alle 10, in piazza del Campo, in una pista d’atletica realizzata dall’associazione sportiva Velocissimi, prenderà il via “Il più veloce di Siena”. La competizione che vedrà i ragazzi delle scuole senesi suddivisi per età in batterie. I migliori 6 tempi disputeranno la finale per eleggere “il più veloce di Siena”. I primi tre di ogni finale saranno premiati con una medaglia.

L’ultimo evento di questo calendario a più velocità si conclude all’ombra del Palazzo Comunale, con Street Baseball “Batti e corri… in Campo”. Una nuova versione da strada dello sport della mazza e del guantone che trasformerà Piazza del Campo, dalle 15 alle 18, in un vero e proprio “diamante” 5×5. Sarà anche l’occasione per cimentarsi nella versione più classica di questo sport utilizzando un tunnel di battuta gonfiabile della Federazione Italiana Baseball Softball.

Un appuntamento per continuare a festeggiare i 40 anni del baseball senese.

“Pattina con i campioni” è il primo appuntamento in calendario dell’ultimo giorno, 17 marzo, di “Sport Siena Week End”. Una mattinata sui pattini a rotelle, i roller, organizzata dalla Polisportiva Mens Sana 1871 al Pattinodromo dell’Acquacalda in ,via F. Coppi. Alle 8.30 campionato regionale federale della squadra giovanile, a seguire, alle 10, una gara non agonistica per i bambini dei centri di avviamento allo sport, e alle 10.30, un open day con i grandi campioni della prima squadra e gli allenatori al completo per raccontare la storia di uno sport che ha portato grande lustro alla città aggiudicandosi ben 11 scudetti, oltre ad aver dato i natali a numerosi atleti della Nazionale Azzurra. Per chiudere in bellezza, al termine dell’open day, una merenda offerta ai bambini per continuare a stare insieme, giocare e divertirsi sui roller.

Sempre alle 8.30 per iscrizioni e ritiro pacchi di marcia, il secondo appuntamento con il Nordic Walking: “Dalle Stalle alle Stelle”. Una passeggiata veloce di circa 10 km, partenza alle 10 dalla Fortezza Medicea, in un percorso storico, culturale e naturalistico che terminerà in Piazza del Campo e che toccherà gli angoli più nascosti di Siena. Lungo il tragitto sono previsti anche due punti di ristoro.

Immancabile la passeggiata “A cavallo sulla Pietra Serena”. La tradizionale camminata a cavallo tra le vie della città con raduno e partenza alle 10.30 dal Palazzetto dello Sport.I cavalieri, grandi e piccini, insieme a due drappelli di Carabinieri a cavallo e a una carrozza per i più piccoli, si muoveranno alla volta di Porta Camollia, per entrare nel cuore della città. Una sosta davanti alla Cattedrale, poi l’ingresso in Piazza del Campo dal Chiasso Largo, toccando tutti e tre i bracci della “Y” storica. Anche quest’anno l’Orto dei Pecci ospiterà la sosta e il ristoro di cavalli e cavalieri dove, dalle 15 alle 16.30, il centro ippico “Il Mandorlo” farà provare ai più piccoli l’emozione del battesimo della sella, mentre i butteri dell’Associazione Butteri della Maremma spiegheranno le caratteristiche della monta maremmana, l’uso del capezzone e delle selle con una dimostrazione di monta da lavoro.

Spazio poi al lato più ludico e divertente del fare sport con il Paintball: dimostrazioni di gioco e allenamento, rigorosamente a colpi di colore, con le squadre dell’associazione sportiva dilettantistica PaintballSiena, vincitrici del campionato nazionale. Il punto di incontro è al Campo di Paintball zona Acquacalda (via Fausto Coppi) alle 15 e qui, piccoli e grandi, potranno cimentarsi in questo “colorful sport”.

The last but not the least: l’Anello delle Fonti di Follonica. Un’affascinante e insolita escursione, organizzata dal CAI Siena, all’interno della cinta muraria con partenza da Piazza del Campo alle 15,30. Un modo per toccare con mano angoli e scorci suggestivi della valle delle Fonti di Follonica e non solo, attraverso un susseguirsi di bellezze naturalistiche, geomorfologiche e botaniche