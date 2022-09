Dalle alghe agli anticorpi monoclonali: con Tls e Its Vita la scienza è protagonista di Bright Night

Nell’edizione de “La Notte dei ricercatori” dedicata ad uno dei più grandi divulgatori scientifici italiani, Piero Angela, la scienza è protagonista anche grazie al contributo di Its Vita e Tls.

Its Vita infatti porta dentro al cortile del Rettorato il suo laboratorio di realtà virtuale ed aumentata Vita Lab. Con un visore di realtà virtuale si potrà dunque entrare in vero e proprio laboratorio biotecnologico per scoprire la forma delle proteine, grazie alle proiezioni di ologrammi su virus e batteri.

Le iniziative ovviamente non si fermano qui e quest’anno c’è la novità di Life science city, progetto che permette di fare divulgazione scientifica con modalità innovative e interattive Gli aspetti più complessi della scienza si possono dunque conoscere in modo nuovo, anche attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata. Infine c’è il progetto Omnialgae, finanziato dal ministero della Transizione ecologica, finalizzato al recupero di sostanze benefiche delle alghe della laguna di Orbetello.

Tra gli eventi di Tls che andranno in scena dalle 16 al rettorato dell’Università: c’è ‘ProteInLove: le proteine che ci fanno bene’ a cura della Mass spectrometry unit. Chi partecipa potrà estrarre le proteine da prodotti vegetali come grano e frutta e scoprire insieme come analizzarle attraverso l’analisi di spettrometria di massa; ‘Dal paziente all’anticorpo: viaggio di ricerca nel mondo dei virus’ è invece organizzato dal Mad Lab con l’obiettivo di far scoprire gli esperimenti di laboratorio per trovare un anticorpo monoclonale e approfondire il comportamento di un virus all’interno dell’uomo.

Gli eventi di Bright night quest’anno saranno 120 e non coinvolgeranno solo Siena ma anche Arezzo, Grosseto, San Giovanni Valdarno e Castelnuovo Berardenga. A Siena i ricercatori di Università degli studi e Università per stranieri si potranno trovare in molti luoghi della città: palazzo del Rettorato e sedi universitarie, logge del Papa, Santa Chiara lab, prato di Sant’Agostino, sede San Francesco, Orto botanico, sede San Niccolò, biblioteca Fieravecchia, Sinagoga di Siena, Accademia dei Fisiocritici, piazza Postierla e Tartarugone di piazza del Mercato.