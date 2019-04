Dalla Toscana fondi per i musei di Siena: oltre 14mila euro per il Santa Maria della Scala

Oltre 130mila per 11 musei della provincia di Siena. E’ stata approvata di recente la graduatoria di un bando regionale per il sostegno ai musei ed ecomusei di rilevanza regionale. Soddisfatti i consiglieri regionali del Pd in Regione Simone Bezzini e Stefano Scaramelli: “La cultura – hanno detto Scaramelli e Bezzini– è uno dei motori fondamentali del nostro territorio. Avere la possibilità di accedere a risorse che mettano in condizioni i nostri numerosi musei di svolgere al meglio le proprie attività è un valore aggiunto di non poco conto. E il fatto che la Regione punti alla valorizzazione culturale è un segno buono che fa della Toscana sempre di più una Regione virtuosa”.

Ecco nel dettaglio l’elenco con le strutture museali premiate, l’importo e il soggetto gestore al quali verranno liquidate le risorse regionali nelle prossime settimane: – Complesso museale Santa Maria della Scala, 14.437,88 euro- Museo di storia naturale dell’accademia dei Fisiocritici, 12.119,18 euro –Museo civico archeologico di Chianciano Terme,12.658,60 euro – Museo civico per la preistoria del monte Cetona, 12.507,82 euro – Museo archeologico del Chianti senese, 12.103,93 euro – Palazzo Borgia – Museo Diocesano, 11.990,31 euro –Museo civico “Pinacoteca Crociani”, 11.635,60 euro – Antiquarium di Poggio Civitate, 11.542,88 euro – Parco museo minerario di Abbadia San Salvatore, 10.927,66 euro – Museo Civico archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa, 10.766,25 euro – Museo civico archeologico di Sarteano,10.193,47 euro