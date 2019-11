Dalla Regione 2 milioni di euro per la viabilità provinciale e per nuovi lavori sulla Cassia

Saranno due i milioni di euro per la provincia di Siena che potranno essere investiti per le strade provinciali del territorio. Ad annunciarlo è il consigliere regionale Simone Bezzini, del Pd.

“Un risultato importante- commenta- che consentirà di realizzare un pacchetto di opere nel sud della provincia con particolare riferimento ai territori attraversati dalla Cassia. Un segnale di attenzione della Regione rispetto al quale ora mi auguro che si passi rapidamente dalle parole ai fatti”.

Grazie all’approvazione della variazione di bilancio potranno essere infatti trattenute su Siena le risorse che, diversamente, col passaggio di competenze ad Anas, sarebbero tornate alla Regione stessa. Ed è proprio il consigliere Bezzini a spiegare l’iter della vicenda che ha potuto avere questo esito positivo grazie al lavoro di squadra avviato con l’iniziativa del presidente della Provincia Silvio Franceschelli e a cui Bezzini ha dato seguito coordinando il confronto con l’assessorato di Vincenzo Ceccarelli “C’era bisogno – spiega ancora Bezzini- di un intervento di riequilibrio a favore della viabilità provinciale nella parte sud del territorio senese. Si tratta di zone che stanno soffrendo per le criticità non risolte sulla Cassia, per gli effetti dei ripetuti eventi alluvionali, oltre che per le difficoltà finanziarie dell’ente provincia”.

“Il punto di caduta è stato trovato con l’articolo 30 della legge che accompagna la variazioni di bilancio appena approvata. In questo articolo si spiega che, con riferimento alla variante alla SS 2 Cassia in località Monteroni – Monsindoli, a seguito della consegna del cantiere da parte della Provincia di Siena ad Anas per il completamento dei lavori, le risorse regionali già erogate dalla Regione alla Provincia di Siena e non spese, potranno essere utilizzate, fino ad un importo massimo di edue milioni e mezzo di euro, dalla medesima Provincia per la realizzazione di interventi sulle strade provinciali connesse alla SS 2 Cassia, previa stipula di un accordo che individui gli interventi da effettuare, su proposta della Provincia, e detti il relativo crono programma”. Via