Dalla Regione 142mila euro per i musei senesi e FMS

Oltre 142mila euro per dodici realtà del nostro territorio. Sono le risorse messe a disposizione dalla Regione Toscana per Ecomusei e sistemi museali senesi

Le risorse saranno così divise: Santa Maria della Scala, 11.267,11 euro; Accademia Fisiocritici, 10.843,22 euro; Civico Archeologico di Asciano, 8.279,04 euro; Museo Archeologico Chianti Senese, 9.069,00 euro; Civico per la Preistoria del Monte Cetona, 9.343,66 euro; Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, 10.211,69 euro; Museo Diocesano/Palazzo Borgia di Pienza, 9.585,66 euro; Parco Museo Minerario dell’Amiata e Vald’Orcia, 8.855,87 euro; Pinacoteca Crociani di Montepulciano , 8.669,25 euro; Archeologico di Poggio Civitate, 8.789,61 euro; Archeologico della Collegiata-Casole, 8471,17 euro; Civico Archeologico di Sarteano, 7.268,40 euro.

Sono inoltre previsti più di 31mila euro per Fondazione Musei Senesi. “Si tratta di un contributo importante a sostegno di strutture vitali per il mondo della cultura e per il sistema del turismo a Siena e nei territori di tutta la provincia”, ha evidenziato la consigliera regionale Anna Paris sostenendo poi come il patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico della Toscana “è elemento di attrazione unico per visitatori da tutto il mondo”.

“L’incremento dei flussi turistici nelle nostre città e provincia conferma il bisogno di misure innovative per rendere le strutture museali adeguate alle esigenze dei fruitori: una necessità che trova risposta nei provvedimenti messi in campo dalla Regione, una strada su cui è necessario continuare ad investire”, ha aggiunto il consigliere