Dalla pulizia delle mura rivede la luce il canale di scolo dell’Orto Botanico

Questa mattina un bel gruppo di contradaioli della Tartuca ha contribuito alla pulizia della cinta muraria della zona di Porta Tufi, cominciando dalla valle dell’Orto Botanico, fuori dalle mura.È qui che, dietro una fitta vegetazione, è tornato a vedere la luce l’antico canale di scolo dell’Orto Botanico, di periodo mediceo come si può vedere bene dalla foto, sotto.

Il lavoro consegue all’adesione al progetto proposto al Magistrato delle Contrade da parte del Comitato Amici del Palio e con l’Associazione “Le Mura”, con il quale si chiede la collaborazione delle contrade per la pulizia delle mura cittadine. Tutte le Consorelle, ognuna per la propria competenza, come già abbiamo riportato più volte via via con le foto che documentano il lavoro dei volontari e dei contradaioli, hanno aderito con entusiasmo apportando un grosso contributo ai fini della manutenzione delle mura cittadine. Anche perché, se non fosse per i volontari, non verrebbe fatto alcun intervento e a ridosso della cinta muraria della città, peraltro bellissima, cresce vegetazione spontanea che diventa davvero foltissima. Un bel momento di duro lavoro ma anche di condivisione tra varie generazioni di contradaioli. Durante il lavoro, il gruppo ha incontrato anche le contrade della Chiocciola e della Pantera che stavano facendo un sopralluogo per effettuare nei prossimi giorni analogo lavoro partendo da Porta Laterina. Una vera e propria sinergia tra tutte le Contrade per mantenere la bellezza della cinta muraria della città.