Dalla collaborazione tra Fondazione Mps, Sinloc e Fises nasce il ‘Fondo rotativo di assistenza tecnica’

Fondazione Mps, in collaborazione con Sinloc (Sistema iniziative locali) e Fises (Finanziaria senese di sviluppo), promuove la costituzione di un Fondo rotativo di Assistenza Tecnica per l’accompagnamento tecnico ed il sostegno finanziario alla progettazione degli enti locali della provincia di Siena (ente Provincia e Comuni anche in forma di partenariato) per la candidatura su bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Cosiddetto Pnrr) o dell’Unione europea, come il quadro finanziario pluriennale 2021-27, o su altre misure di finanziamento pubblico regionali e nazionali. Sarà valutata positivamente anche la realizzazione di progetti in partenariato pubblico privato.

La Fondazione Mps mette a disposizione del fondo una dotazione complessiva pari a 1 milione di euro, con possibilità di ulteriori integrazioni in corso di anno. La prima scadenza per la presentazione delle proposte degli enti locali è il 23 febbraio 2022 alle ore 15.30. Ulteriori scadenze, relative ai prossimi mesi, saranno successivamente rese note attraverso i canali di comunicazione della Fondazione.

Venerdì 11 febbraio alle 9.30 si terrà un webinar dedicato agli enti pubblici della provincia di Siena, tenuto da Sinloc, con la partecipazione di Terre di Siena lab, per illustrare le misure previste dal fondo e le opportunità di finanziamento. L’avviso, e tutte le informazioni utili in merito, saranno pubblicati sul sito web della Fondazione Mps a partire da lunedì 7 febbraio.