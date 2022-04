Dalla Baviera a Siena per aiutare i profughi ucraini: in città la musica di solidarietà di 50 giovani tedeschi

Dalla Baviera a Siena per aiutare la Sea Watch nel Mediterraneo e Arrival Aid, associazione tedesca che aiuta i profughi ucraini ad integrarsi in Germania. Il progetto è quello organizzato da una cinquantina di ragazzi originari di Weilheim, città vicina a Monaco.

Sono arrivati in Toscana lo scorso sabato. Qualche giorno fa li avevate visti suonare in Diacceto e stamani invece si sono esibiti in via di Città, di fronte alla Chigiana. Ma i giovani hanno suonato in tutti i luoghi della Regione, come testimoniano i loro canali social. Ed infatti ci sono video delle loro performance sia a Empoli che a Pistoia. “Adesso stiamo andando a Volterra – racconta Hannes, una dei membri del gruppo -. Siamo arrivati una settimana fa. In questi giorni abbiamo formato 5 bande e abbiamo avuto 3 giorni per allenarci a suonare le canzoni e conoscere strumenti musicali con cui non ci eravamo mai esibiti. Lo scorso mercoledì abbiamo iniziato il nostro tour”.

“Nessuno di noi è un musicista professionista, ma lo facciamo per beneficenza. Ed ogni soldi speso per noi è speso per una buona causa”, spiega. Quello nella culla degli etruschi sarà l’ultimo giorno dei ragazzi in Italia. “Stasera tutte le 5 band organizzeranno un grosso concerto di chiusura e si esibiranno uno dopo l’altro”.

https://fb.watch/cqDXoRAWsw/