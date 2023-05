Dal web alla tv con le bruschette, la storia di Alessandro Pieragnoli: “Così porto la mia San Gimignano su Gambero Rosso”

Un viaggio in bici tra le viuzze del centro di San Gimignano, una breve tappa in comune per salutare il sindaco Andrea Marrucci e poi l’arrivo alla bottega.

E mentre le immagini di questo filmato scorrono in sottofondo si sente una riflessione: “La vita di paese è così: nel piccolo paese ti senti meno individuo e più persona. Vivere in comune armonia ci rassicura e ci fa stare sereni. Insomma la vita di paese assomiglia a una bruschetta: sembra non ci sia nulla e invece c’è tutto”.

Sono le parole di Alessandro Pieragnoli, 39enne, titolare della bruschetteria gourmet ‘La vecchia nicchia’, e volto di ‘Bruschettiamo con Ale’, nuovo format che va in onda su Gambero Rosso Channel il martedì alle 21. Pieragnoli è autore insieme a Dario Germani del programma mentre il regista è Marco Iacomelli.

Venti le puntate che sono state registrate e che vengono e verranno trasmesse in dieci settimane (la prima puntata è stata lo scorso 2 maggio, ndr). Due invece gli elementi protagonisti del programma: le bruschette, fatte da chi sa unire la tradizione con l’innovazione, ed il racconto di una San Gimignano diversa, non quella da cartolina destinata ai turisti, ma quella ‘vera’ fatta dai cittadini e dalle persone che la abitano e la vivono.

Pieragnoli coltiva la sua passione per la cucina da quando aveva sedici anni e lavorava come cameriere nel ristorante di suo cognato Francesco. Il 2008 è stato l’anno in cui ha aperto la sua attività. “Due però sono stati i punti di svolta nella mia carriera-spiega-. il primo è avvenuto nel 2020: c’era il covid e per vendere d’asporto ho iniziato a fare video promozionali, facendo vedere nei filmati che cosa si potesse cucinare con i prodotti inseriti nei pacchi che consegnavo. Quei video mi hanno permesso di resistere alla fase dell’emergenza sanitaria crearmi ed avere una clientela ‘zoccolo duro’ sia a San Gimignano ed anche nel resto della Toscana”.

Poi è arrivato il 2021, con l’apertura del canale “Io, Marghe e Giulio”, dove Alessandro pubblicava videoricette fatte insieme ai due figli. “Questi video sono diventati virali, tant’è che Dario Germani mi contattò, dicendomi che gli interessavano i contenuti che facevo e che intendeva approfondire questa cosa con me. Così è stato lui, lo scorso anno, a registrare alcune puntate, destinate ai canali social di Gambero Rosso, dove cucinavo le mie bruschette – prosegue -. Nel frattempo mi contattò anche ‘Chef in camicia’ (un progetto online italiano che si occupa di cucina) per una collaborazione su Facebook e su Instagram”.

Dal web alla televisione il passaggio è stato breve: “A settembre quindi Gambero Rosso mi ha chiesto di fare un ragionamento più ampio su un progetto che coinvolgesse anche San Gimignano e le sue persone”, conclude Alessandro .

MC