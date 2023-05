Dal Texas fino a Piazza del Campo: Gregg Popovich, allenatore della squadra Nba dei San Antonio Spurs, è in città. Il coach con il record di partite vinte nella lega di basket americano si è scattato alcune foto con i fan ( l’immagine è stata pubblicata su Facebook da Giacomo Zambli). Popovich, vincitore di cinque anelli in tre decenni differenti con la franchigia degli ‘speroni’ e vincitore di un oro olimpico con la nazionale Usa a Tokyo 2020, si trova da qualche giorno in Toscana.