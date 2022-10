Dal Dsu Toscana accessi gratuiti a teatro per gli studenti universitari

Favorire un processo di crescita culturale degli studenti universitari ed una loro maggiore integrazione nel tessuto delle città ove si studia. È l’obiettivo che si pone l’Azienda regionale per il diritto allo studio della Toscana promuovendo una serie di agevolazioni che permetteranno agli iscritti negli atenei della Toscana di poter fruire di vari spettacoli teatrali in scena nei palcoscenici di Firenze, Pisa e Siena. Il Dsu Toscana ha ricercato accordi con le principali istituzioni teatrali delle città sedi universitarie per permettere a numerosi giovani di partecipare gratuitamente alle rappresentazioni delle rispettive stagioni. Le convenzioni coinvolgono il teatro Verdi e La Pergola a Firenze, il tatro Verdi a Pisa e il teatro dei Rinnovati a Siena con l’offerta di un massimo di 15 accessi gratuiti per ogni spettacolo a partire da novembre per rappresentazioni di tendenza come La favola mia di e con Giorgio Panariello, Mamma mia! Il musical , Mozart in equilibrio , produzione MagdaClan Circo e Fondazione ORT e Mine Vaganti trasposizione del premiato film di Ferzan Ozpetec che ne cura la regia.

Con questa iniziativa il Dsu Toscana intende riaccendere interesse fra i giovani universitari nella produzione teatrale che si è rimessa in moto dopo anni di inattività causata dalla pandemia, mostrando anche sostegno agli operatori dello spettacolo provati da un periodo di grave crisi, oggi di nuovo in campo per arricchire quell’offerta culturale necessaria per lo sviluppo sociale.

Oltre a questa azioni, orientate prevalentemente alla fruizione, l’Azienda per il Diritto allo Studio intende anche offrire agli alloggiati delle proprie residenze universitarie occasioni di socialità e di approccio pratico alle arti performative. Con questo spirito sono stati organizzati tre laboratori teatrali che verranno realizzati sempre a partire da novembre dal Centro di Teatro Internazionale presso la Residenza Universitaria Calamandrei di Firenze, dall’associazione Balabiott presso la Residenza Universitaria Fascetti di Pisa, da Straligut Teatro presso la Residenza Universitaria Sperandie di Siena. Una serie di incontri settimanali fino a gennaio condotti da professionisti della drammaturgia che permetteranno ai ragazzi coinvolti di cimentarsi nella pratica dell’attore e dare sfogo alla propria creatività.

“Come Ardsu Toscana siamo fermamente convinti che sostenere e promuovere la partecipazione culturale di giovani studenti e studentesse , soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, significhi investire sulla ripresa e sul futuro in una visione di prospettiva di largo respiro – afferma il consigliere di amministrazione Dsu Toscana Irene Micali che ha seguito l’organizzazione della programmazione delle attività -. Incentivare una partecipazione culturale dal carattere inclusivo è l’impegno per favorire in modo concreto l’integrazione e la coesione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di estendere a tutti gli studenti e a tutte le studentesse dei nostri Atenei le agevolazioni che consentiranno loro di accedere all’offerta culturale dei principali teatri di Firenze, Pisa e Siena. Mettere a disposizione ingressi completamente gratuiti vuole essere una misura concreta per rimuovere un impedimento di natura economica che per un giovane studente spesso rappresenta il principale ostacolo all’accesso alla cultura”.

Sul sito del Dsu Toscana (http://www.dsu.toscana.it/) sono presenti le informazioni sulle iniziative e le modalità di prenotazione.