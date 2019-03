Dal crepuscolo all’imbrunire: a Mosca le foto della polizia italiana raccontano la bellezza. C’è anche Siena

Alla presenza dell’ambasciatore d’Italia, Pasquale Terracciano verrà inaugurata oggi 12 marzo alle 19 al Museo MAMM (Multimedia Art Museum) di Mosca, la mostra “ITALY – Twilight skylines fron Police helicopters” realizzata con gli scatti fotografici di Massimo Sestini, già vincitore del World Press Photo.

Il fotografo, in occasione della realizzazione degli scatti per la polizia, volando con i modelli AgustaWestland AW139 e AB212 di Leonardo-Finmeccanica , ha immortalato i paesaggi dell’Italia, un’ora dopo il tramonto o un’ora prima dell’alba. Le immagini esposte mettono insieme, in un orizzonte di luce di suggestiva bellezza, le meraviglie d’Italia, unica per varietà ed armonia.

Il progetto, nato dalla volontà di mettere a disposizione del grande pubblico la visione di un’Italia mai vista, è unico a livello internazionale. Gli scatti consentono al visitatore di scoprire le meraviglie di un paese che spaziano dalla grandi città ai centri della cultura, dal litorale alle Alpi.

“La mostra ha suscitato forti emozioni in Italia e sono sicuro che riscuoterà grande successo anche presso il pubblico russo, contribuendo a far conoscere il nostro paese in maniera innovativa e a far crescere quella curiosità e quell’interesse già intenso e vivace nei confronti del Bel Paese. Ancora una volta, l’arte si qualifica come uno strumento insostituibile per rafforzare gli storici legami di amicizia e di collaborazione tra Italia e Russia” scrive l’ambasciatore Pasquale Terracciano nella prefazione del catalogo di mostra.

“L’alba e il tramonto sono i momenti della giornata più delicati per l’essere umano: quando la luce, non ancora o non più piena, rende vulnerabili e più esposti alle insidie e alle paure. Sono momenti in cui la consapevolezza che qualcuno vegli su di noi ci rassicura. L’occhio che vigila dall’alto dell’elicottero della polizia , il lampeggiante della volante sono luci nell’oscurità, segno visibile della presenza di donne e uomini in divisa pronti a proteggere la nostra incolumità, i nostri beni e i nostri valori” sono le parole del Capo della Polizia, Franco Gabrielli.

Dopo il successo dell’esposizione al palazzo del Quirinale a Roma, la mostra inizia così il proprio percorso internazionale che toccherà nei prossimi mesi le principali città del mondo.

Nata grazie alla disponibilità manifestata dall’Ambasciata d’Italia a Mosca, dalla collaborazione tra il ministero degli Affari Esteri e la polizia , con il patrocinio del ministero dell’Interno, l’esposizione delle fotografie di Massimo Sestini è realizzata a cura di Once-Extraordinary Events, con il supporto dell’Istituto Italiano di Cultura a Mosca e grazie al contributo di Enit, Pirelli, Leonardo, UniCredit Bank Russia e MacCoffee.

Il catalogo della mostra, volume di 80 pagine, stampato su raffinata carta uso mano, è realizzato da Gruppo Editoriale e viene pubblicato in lingua inglese e russa. Costo di copertina 29 euro.

Un’anteprima della mostra “ITALY – Twilight skylines fron Police helicopters” aprirà idealmente il MITT (Moscow International Travel & Tourism Exhibition).

12 – 24 marzo 2019

MAMM – Multimedia Art Museum, Moscow

Ulitsa Ostozhenka, 16, Moskva, Russia, 119034

Orari 12 – 21.00 tutti i giorni, lunedì chiuso

Biglietti:

Adulti – 500 rub

Studenti – 250 rub

Anziani e bambini – 50 rub

Disabili e neonati – ingresso gratuito

Ingresso gratuito ogni terzo martedì del mese



Per la foto utilizzata come immagine in evidenza:

credit ©MASSIMO SESTINI/ Polizia di Stato