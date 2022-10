Dal 24 ottobre il via alla campagna abbonamenti di Teatri di Siena

Al via la vendita degli abbonamenti della stagione 2022-2023 dei Teatri di Siena “Illuminarsi” a partire dal prossimo 24 ottobre . Gli abbonamenti saranno acquistabili nella biglietteria del Teatro dei Rinnovati, tutti i giorni dalle 10 alle 20. I singoli biglietti saranno invece acquistabili dalle 14 di venerdì 28 ottobre nella biglietteria del Teatro dei Rinnovati (fino al 2 novembre tutti i giorni, dalle 10 alle 20. Dal 3 novembre: dal martedì alla domenica, dalle 13 alle 19) oppure on line attraverso il sito http://www.teatridisiena.it/.

Il giorno dello spettacolo la vendita dei biglietti sarà a partire dalle 16 per gli spettacoli delle 21 e a partire dalle 15 per gli spettacoli pomeridiani delle 17. Costo biglietti singoli Platea: Intero 25 Euro, Ridotto 23 Euro; Palchi centrali: Intero 21 Euro, Ridotto 19 Euro; Palchi laterali: Intero 15 Euro, Ridotto 13 Euro.

Per venire incontro agli ex possessori di carnet per la stagione 2020/21 e agli ex abbonati della stagione 2019/20, sono state individuate le seguenti date riservate e modalità di prelazione posti. Per gli ex possessori di carnet (stagione 21/22), sono acquistabili gli abbonamenti nelle giornate del 17-18-19 ottobre, dalle 10 alle 20. Per gli ex possessori di abbonamento (stagione 19/20), la formula è rinnovabile nelle giornate: 20- 21-22-23 ottobre, dalle 10 alle 20.

I Teatri di Siena propongono diverse forme di abbonamento, per proporre soluzioni personalizzate a tutti gli abbonati. Oltre all’abbonamento completo, comprensivo di 20 spettacoli, il direttore artistico Alessandro Benvenuti ha selezionato 10 spettacoli tra prosa e danza, individuando due abbonamenti più agili: due linee tematiche d’autore che portano la sua firma artistica.

Gli studenti potranno acquistare gli abbonamenti a 10 spettacoli approfittando di un abbonamento su misura.

Per scegliere il nome con cui battezzare gli abbonamenti, Alessandro Benvenuti ha fatto ricorso a tutta la sua arguzia toscana. Qual è il simbolo più suggestivo dell’atto di illuminarsi a teatro? Il grande lampadario che troneggia ai Rinnovati. Da qui, il nome dell’abbonamento completo a tutti gli spettacoli.

Abbonamento completo IlluminarSI – LampaDario

(16 spettacoli di prosa più 4 spettacoli di danza)

Platea intero 400 Euro, ridotto 360 Euro.

Palchi centrali interi 320 Euro, ridotto 280 Euro.

Palchi laterali interi 200 Euro, ridotto 160 Euro.

Abbonamento parziale IlluminarSI – Lampa

(8 spettacoli di prosa più 2 spettacoli di danza)

Platea intero 200 Euro, ridotto 180 Euro.

Palchi centrali interi 160 Euro, ridotto 140 Euro.

Palchi laterali interi 100 Euro, ridotti 80 Euro.

Abbonamento parziale IlluminarSI – Dario

(8 spettacoli di prosa più 2 spettacoli di danza)

Platea intero 200 Euro, ridotto 180 Euro.

Palchi centrali interi 160 Euro, ridotto 140 Euro.

Palchi laterali interi 100 Euro, ridotti 80 Euro.

Abbonamento de LIGHT – Speciali studenti

(8 spettacoli di prosa più 2 spettacoli di danza)

Abbonamento Lampa – deLight 50 Euro

Abbonamento Dario – deLight 50 Euro

Per gli studenti di ogni ordine e grado, universitari compresi, i Teatri di Siena offrono una promozione dedicata. Sarà possibile acquistare l’abbonamento “Lampa” o l’abbonamento “Dario”, comprensivi di 10 spettacoli, al prezzo speciale di 50 euro. I Teatri di Siena inoltre aderiscono a Carta del Docente e 18App.