A partire dalle 8 di martedì prossimo, 22 febbraio, verrà aperta la rotatoria nella zona industriale di Isola d’Arbia in corrispondenza con l’intersezione tra la Strada Cassia Sud e via N. Mengozzi, come previsto dal cronoprogramma dei lavori, che porterà alla conclusione dell’opera entro la primavera. Un intervento che innescherà una riduzione della velocità dei veicoli mettendo in maggiore sicurezza l’accesso alla zona industriale.