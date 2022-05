Dal 15 al 17 giugno in Fortezza il primo torneo PalioAcanestro

Si svolgerà dal 15 al 17 giugno prossimi nella splendida cornice della Fortezza Medicea di Siena il primo torneo “PalioAcanestro”. L’evento nasce dalla voglia di un gruppo di amici ed appassionati di basket (Martino Galasso, Claudio Cocchia, Luca Ciurlia, Niccolò Franceschini, Paolo Ridolfi, Gianpaolo Toscano e con il supporto del consigliere regionale Fip Riccardo Caliani) di rievocare lo spirito e l’atmosfera della storica Coppa Affogasanti, il torneo delle Contrade organizzato dalla Contrada della Chiocciola, che tra gli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta era diventato un appuntamento atteso per la città di Siena e nel panorama cestistico italiano dell’epoca, tanto da portare in città nomi altisonanti del basket di quegli anni.

“Stiamo lavorando da molto tempo a questo progetto – spiega Martino Galasso, presidente del comitato organizzatore – da prima dell’avvento della pandemia. Sono sempre stato affascinato dai racconti del Torneo Affogasanti del quale ho sempre sentito parlare con grande passione. Insieme ai miei compagni di viaggio abbiamo deciso di provare ad organizzare una manifestazione ispirata a questo storico torneo, individuando un nuovo format in linea con i tempi attuali, con l’intenzione di dare vita ad una festa della pallacanestro che coinvolgerà le contrade, anima di Siena, e richiamerà anche nomi del basket italiano”.

Tre giorni di pallacanestro, che non si limiteranno soltanto al basket giocato, ma prevedranno numerose iniziative collaterali creando tanti momenti per vivere la palla a spicchi sotto numerosi sfaccettature. L’evento è patrocinato dal Comune di Siena, dal Magistrato delle Contrade, dal Corso di Operatore delle Società Sportive dell’Università degli Studi di Siena, dal Coni provinciale e dalla Fip regionale in collaborazione con Uisp Siena.