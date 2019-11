Dagli etruschi fino all’arte contemporanea: Cortona si racconta in 4 visite tematiche

Dall’antichità la contemporaneo passando dal Medioevo al Rinascimento. Cortona si racconta in quattro appuntamenti che abbracciano una arco di tempo che parte dall’epoca etrusca per arrivare ai giorni nostri. La Diocesi di Arezzo – Cortona – Sansepolcro, con l’organizzazione di Opera – Civita, propone infatti quattro visite ai capolavori conservati nel Museo Diocesano di Cortona. La serie di visite tematiche mira a far conoscere e approfondire il patrimonio artistico del Museo Diocesano di Cortona, dai capolavori alle opere meno note. D’altra parte i dipinti della raccolta museale s’intrecciano con le vicende storico-religiose del territorio cortonese e costruiscono – attraverso artisti come Luca Signorelli e Gino Severini nati in città, ma anche attraverso pittori forestieri di grande fama come Beato Angelico – percorsi atti a recuperare la memoria storica e di fede di una fiorente comunità. Il primo appuntamento è per il 30 Novembre 2019, alle 11, con Da lucumonia etrusca a centro culturale. Cortona attraverso i capolavori del suo Museo diocesano. Seguirà il

7 Dicembre 2019, alle 11 con la visita tematica Ecce ancilla Domini. La figura di Maria nei dipinti del Museo Diocesano di Cortona. Terzo appuntamento il 18 Gennaio 2020, alle 11 con Da Pietro Lorenzetti a Luca Signorelli: capolavori del Museo Diocesano di Cortona tra Medioevo e Rinascimento. Si concluderà il 22 Febbraio 2020, alle 11 con l’approfondimento Non omnis moriar. Sulle tracce di Gino Severini. I cartoni del pittore futurista nel Museo Diocesano di Cortona.

Tutte le visite guidate – tematiche, si svolgeranno all’interno del Museo Diocesano di Cortona e potranno essere prenotate scrivendo una mail a cortona@operalaboratori.com o telefonando al numero 0577 286300